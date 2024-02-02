كأس آسيا 2023 - المنتخب الكوري الجنوبي يتأهل لنصف النهائي بتغلبه على نظيره الأسترالي 2-1

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023، بفوزه على نظيره الأسترالي بهدفين لواحد ضمن مباريات الدور ربع النهائي، في مباراة أقيمت على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة، وامتدت لوقتين إضافيين بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

سجل ثنائية المنتخب الكوري كل من هوانغ هي تشان في الدقيقة (90 ز6) من ركلة جزاء، وسون هيونغ مين في الدقيقة (104)، فيما سجل كريغ غودوين هدف المنتخب الإسترالي في الدقيقة (43).

وسيواجه المنتخب الكوري في الدور نصف النهائي نظيره الأردني المتأهل، في وقت سابق من اليوم، على حساب المنتخب الطاجيكي بهدف لصفر.

وقدم المنتخب الكوري مباراة تكتيكية على مدى أشواطها الأربعة، على الرغم من استقباله لهدف في الشوط الأول إثر تفوق أسترالي في إحدى الهجمات المرتدة، إلا أنه زملاء سون امتلكوا الكرة طيلة ردهات المباراة، ونسجوا هجمات عدة، وركزوا أسلوب لعبهم بالاعتماد على جنبات الملعب وعمقه، لكن اللاعبين واجهوا صعوبات كبرى في الوصول للشباك نتيجة تألق حارس المرمى الأسترالي ماتيو رايان الذي تصدى لمحاولات عدة، خاصة من نجم توتنهام وزميله كيم تاي هوان.



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وظهرت براعة المنتخب الكوري في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع عندما توغل سون هيونغ مين بكرة داخل منطقة الجزاء ليتعرض لعرقلة من المدافع الأسترالي لويس ميلر، ويحصل على ركلة جزاء نفذها هوانغ هي تشان باتقان معدلا النتيجة، وقاد المباراة لوقتين إضافيين.

وفي الدقيقة الرابعة بعد المئة، نجح النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة ثابتة نفذها بإتقان على يمين الحارس ماتيو رايان، ليقود منتخب بلاده للدور نصف النهائي.

وعانى المنتخب الأسترالي في العودة للمباراة بعد تلقي لاعب وسطه إيدن أونيل البطاقة الحمراء في الدقيقة (105+4)، وعجز لاعبوه عن بلوغ المرمى الكوري، وودعوا المسابقة من الدور ربع النهائي.