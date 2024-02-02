بورصة تونس تختتم المعاملات الأسبوعية على منحى سلبي

اختتمت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 29 جانفي إلى 2 فيفري 2024، على منحى سلبي، ليتقلص مؤشرها المرجعي « توننداكس » بنسبة 0،5- بالمائة، وليستقر عند مستوى 73ر8376 نقطة، وسط حجم تبادل جملي هزيل لم يتخط عتبة 20،8 مليون دينار، في ظل غياب تبادل الكتل، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية ".



وتحصل سهم بنك تونس العربي الدولي على نصيب الأسد طيلة الأسبوع ، مستحوذا على 48،4 بالمائة من قيمة المعاملات الجملية للسوق





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واعتلى سهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 15،1+ بالمائة، منهيا الأسبوع على سعر 2،290 دينار، وسط مبادلات هزيلة لم تتجاوز 4 آلاف دينار.



وصنف سهم البطارية التونسية "أسد" في خانة الأسهم الأكثر ربحا طيلة الأسبوع ، ليتطور بنسبة 4ر13 بالمائة، مقفلا الأسبوع على سعر 0،760 دينار، مراكما معاملات محتشمة على مدار الأسبوع بقيمة 41 ألف دينار.



وتكبّد، في المقابل، سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة، ليتقلص بنسبة 6،3-، مختتما على سعر 6،280 دينار، حاشدا معاملات بقيمة 49 ألف دينار.



وكان سهم بنك تونس العربي الدولي، الأكثر تداولا طيلة الأسبوع، مستحوذا على معاملات بقيمة 10 مليون دينار، ولينهي الأسبوع على تراجع بنسبة 0،7 - بالمائة وسعر 89،500 ألف دينار.



