الاستعدادات لشهر رمضان محور اجتماع موسع لوزير الشؤون الدينية مع الاطارات المركزية والجهوية

أشرف إبراهيم الشّائبي وزير الشّؤون الدّينية، أول أمس الاربعاء، على اجتماع موسّع مع المشرفين على الإدارات المركزية والجهوية للوزارة، لبحث خطة استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك، من خلال ضبط الأنشطة الدينية وتهيئة المساجد مع مراعاة كثافة عدد المقبلين على صلاة التّراويح.



ونظر الوزير في البرامج المزمع إنجازها في مجال التّوعية والإعلام الدّيني، والأنشطة داخل الجوامع من دروس ومحاضرات وندوات ومسابقات ومسامرات وغيرها، داعيا إلى ضرورة مزيد إحكام الاستعداد لشهر رمضان لهذا العام.





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وأبرز، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، ضرورة إثراء البرامج الدّينية التّحسيسية والتّوعوية وتنويعها اتّصاليا، تكريسا للقيم الإسلامية الدّاعية الى السّماحة والتّكافل وترشيد الاستهلاك ونبذ الاحتكار والمضاربة والغشّ والتّبذير واللّهفة والكسل والخمول.