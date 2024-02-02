وحدات الحرس الوطني بصفاقس تتصدى لعدد من عمليات هجرة غير نظامية وتحجز17 محركا بحريا

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحرس(إقليم صفاقس)، من إحباط عملية تحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 13 شخصا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في اطار الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.



كما قامت هذه الوحدات بمداهمة أحد المنازل بالجهة وضبط شخصين من منظمي عمليات إبحار خلسة وحجز 17 محركا بحريا وأوعية بنزين ومركبا بحريا ومواد غذائية ومصوغ ومبلغا ماليا من العملة التونسية، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للحرس الوطني.





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وضبطت الوحدات الامنية بالمحرس، شخصا على متن سيارة أجرة بصدد نقل 4 اشخاص من جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء باتجاه مدينة صفاقس للمشاركة في إحدى عمليات الإبحار خلسة.



وتم ايضا إلقاء القبض على 25 شخصا كانوا بصدد التنقل نحو أحد سواحل الجهة للمشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة. وقد اذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.