Babnet

النادي الصفاقسي ينتدب مدافعين اثنين محوريين

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 11:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي انه انتدب مدافعين محورين من نفس العمر (مواليد2001) بعقد الى موفى جوان 2027 .
وقال انه اتم كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعاقد مع آدم كريم بن لمين قادما من السويد بعد إمضائه عقدا لفائدة النادي الرياضي . ويشغل بن لمين ( 23 سنة) خطة مدافع محوري

كما اعلن النادي عن تعاقد مع لاعب اتحاد ن قردان شوقي بنخضر إلى موفى جوان 2027.
...

ويذكر ان بنخضر ( مواليد سنة 2001 )يشغل ايضا خطة مدافع محوري.
وسيخوض النادي الصفاقسي المرحلة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ضمن مجموعة التتويج
وكان النادي الصفاقسي اعلن عن قرار رفع منع الانتداب عنه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281448


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Nigeria CAN_2024 - Angola CAN_2024
 CAN_2024  21:00 RD Congo CAN_2024 - Guinée CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 12:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 12:34 Tunis
All Radio in One    
*.*.*