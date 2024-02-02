النادي الصفاقسي ينتدب مدافعين اثنين محوريين

اعلن النادي الصفاقسي انه انتدب مدافعين محورين من نفس العمر (مواليد2001) بعقد الى موفى جوان 2027 .

وقال انه اتم كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعاقد مع آدم كريم بن لمين قادما من السويد بعد إمضائه عقدا لفائدة النادي الرياضي . ويشغل بن لمين ( 23 سنة) خطة مدافع محوري



كما اعلن النادي عن تعاقد مع لاعب اتحاد ن قردان شوقي بنخضر إلى موفى جوان 2027.



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ويذكر ان بنخضر ( مواليد سنة 2001 )يشغل ايضا خطة مدافع محوري.

وسيخوض النادي الصفاقسي المرحلة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى ضمن مجموعة التتويج

وكان النادي الصفاقسي اعلن عن قرار رفع منع الانتداب عنه.