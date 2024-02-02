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احمد العجلاني يعود لتدريب النجم الساحلي بعد ثلاثة عقود

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 11:03 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلن النجم الساحلي تعاقده مع المدرب التونسي احمد العجلاني ليشرف على اكابر الفريق خلفا لعماد بن يونس. ويعود العجلاني بذلك الى مهده الاصلي في التدريب بعد قرابة ( ثلاثة عقود ) 29 سنة من اخر تجربه له مع النجم في بداية التسعينات.
ويذكر ان النجم الساحلي الذي تاهل الى مرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الاولى يسعى للحفاظ على لقب البطل. كما يواصل الفريق مسيرته ضمن دور مجموعات مسابقة رابطة الابطال الافريقية.
وسبق لاحمد العجلاني ( 63 سنة) الذي يملك تجربة ثرية ان درب النجم الساحلي وعدة اندية في الخليج ( السعودية - الامارات -قطر ) وفي المغرب


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