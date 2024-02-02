وزير الشؤون الخارجية الجزائري يؤدي زيارة الى تونس

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أحمد عطاف، زيارة الى بلادنا بصفته مبعوثا خاصاً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وكان في استقبال الوزير الجزائري الذي حل مساء امس الخميس بتونس، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

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