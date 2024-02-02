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الألعاب الإفريقية أكرا 2023 (كرة القدم/ رجال) : نتائج سحب القرعة

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 09:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وضعت عملية القرعة لخاصة بدورة كرة القدم ضمن الالعاب الافريقية اكرا 2024 المنتخب التونسي ( اقل من 20 سنة) في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات نيجيريا وجنوب السودان والسنغال وأوغندا وذلك حسب ما افادت اللجنة المنظمة للالعاب.

وجرت القرعة امس الخميس في أبيدجان (كوت ديفوار) على هامش نهائيات كاس افريقيا للأمم 2024 .

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وستشارك في دورة كرة القدم ضمن دورة الالعاب الافريقية المقررة من 8 الى 13 مارس المقبل بغانا تسعة منتخبات .

المجموعة الأولى: غانا وغامبيا والبنين والكونغو

المجموعة الثانية: نيجيريا وجنوب السودان والسنغال وأوغندا وتونس


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