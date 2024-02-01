النادي الصفاقسي والترجي الرياضي ضمن قائمة الأندية الإفريقية العشرة الأكثر إنفاقا على الصفقات في 2023 (فيفا)

ضمت قائمة الأندية الإفريقية العشرة الأكثر إنفاقا على الصفقات في سوق انتقالات اللاعبين خلال سنة 2023 التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فريقين من تونس هما النادي الصفاقسي والترجي الرياضي.

وحل النادي الصفاقسي في المركز الثالث فيما جاء الترجي الرياضي في المركز السادس.

وتصدر الأهلي المصري القائمة امام مواطنه بيراميدز الذي احتل المرتبة الثانية.





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وفي ما يلي قائمة الأندية الـ 10 الأكثر إنفاقا على الصفقات في 2023:

1- الأهلي (مصر)

2- بيراميدز (مصر)

3- النادي الصفاقسي (تونس)

4- ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)

5- الأهلي بنغازي (ليبيا)

6- الترجي الرياضي (تونس)

7- الأهلي طرابلس (ليبيا)

8- مولودية الجزائر (الجزائر)

9- نادي الهلال (السودان)

10- يانغ أفريكانز (تنزانيا)

