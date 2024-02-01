توزر: يوم تحسيسي حول تمويل المشاريع الصغرى ضمن مشروع "موبي تري" الممول من الوكالة الإيطاليّة للتعاون

انتظم، اليوم الخميس، بمدينة توزر، يوم تحسيسي بالشراكة بين المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج والمنظمة الدولية للهجرة، من أجل تمكين أكبر عدد من أصحاب المشاريع وأفكار المشاريع من الاستفادة من مشروع "موبي تري حاجتي بيك" الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون وينفذ بالشراكة بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة التشغيل والتكوين المهني، وفق المندوب الجهوي للتونسيين بالخارج زكريا فرحات.

وبين المصدر ذاته أن هذه التظاهرة تهدف الى تمكين أكبر عدد من المنتفعين من الاستفادة بالمشروع والانتفاع بآليات التمويل من خلال تعريفهم بكيفية الانتفاع بالبرنامج والذي يتم خلاله ربط الصلة بين صاحب المشروع المقيم في الجهة وتونسي مقيم بالخارج وخاصة في أوروبا، ويوفر البرنامج هبة لفائدة أصحاب المشاريع، موضحا أن المشاريع المنتفعة تنشط في جميع المجالات (تجارة، حرف التقليدية، سياحة، خدمات وغيرها).

ولفت من جهته بوبكر بوريشة مكلف بمشروع في المنظمة الدولية للهجرة أن مشروع "موبي تري حاجتي بيك" يساهم في دعم المشاريع بالجهات عن طريق شراكة مع تونسيين مقيمين بالخارج ويتم تنفيذه بالشراكة بين المنظمة ووزارة التشغيل والتكوين المهني وهياكل المساندة والاستثمار في تونس.

والى جانب ربط الصلة بين صاحب المشروع ومستثمر تونسي مقيم في الخارج يقدم البرنامج دعما ماليا يصل الى 17 ألف أورو ودعم تقني من خلال مرافقة تدوم 12 شهرا بإشراف مؤطرين وخبراء يضعهم البرنامج على ذمة صاحب المشروع لتمكين الباعث من مجموعة من المهارات في كيفية إدارة المشروع وتمكينه من أفكار جديدة تدعم حظوظ نجاح مشروعه، فضلا عن دورات تكوينية في التسيير والتصرف، وتكوين في اختصاص نشاط المشروع، ومرافقة في مجال التسويق الالكتروني والمساعدة على التصدير.



...



