عضو بهيئة الانتخابات : آلية سحب الوكالة تنطبق على جميع أعضاء المجالس المنتخبة

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس، اليوم الخميس، إن جميع المجالس المنتخبة، ومنها البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، ينطبق عليها إجراء سحب الوكالة.



ونظر مجلس الهيئة، المنعقد اليوم الخميس، في مشروعي قرارين متعلقين بتنظيم سحب الوكالة وتنظيم انتخابات مجالس الأقاليم ومجلس الجهات والأقاليم، على أن تتم المصادقة عليهما بعد استيفاء النقاش حولهما في اجتماع لاحق لمجلس الهيئة.





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ووفق مشروع القرار الترتيبي المتعلق بتنظيم آلية سحب الوكالة، فإن جميع الهياكل المنتخبة معنية بهذه الآلية على أن تتجاوز مدة انطلاق عملها السنة.



وفي هذا الخصوص، بين بوغطاس، في تصريح إعلامي على هامش اجتماع الهيئة، أن سحب الوكالة يعد آلية ديمقراطية يمكن أن يبادر بها عشر الناخبين عبر إمضاء عريضة في الدائرة المعنية ضد العضو المنتخب المعني.



وأضاف عضو هيئة الانتخابات أنه في حالة استيفاء العريضة للشروط الإجرائية، ومنها تحديد أسباب سحب الوكالة والتثبت من صحة الامضاءات (عشر الناخبين في الدائرة المعنية) وفق تطبيقة إعلامية يتم العمل عليها، يتم إثر ذلك تنظيم انتخابات تحسم أمر سحب الوكالة من العضو المعني من عدمه.



وأوضح أن عدم قبول عريضة سحب الوكالة يؤدي آليا الى إلغاء الحق في سحب الوكالة ضد العضو المنتخب المعني، طيلة الفترة النيابية. أما قبولها فيؤدي الى النظر في الشغور في المجلس المنتخب المعني.



وتنهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لإتمام الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية التي ستنظم الأحد القادم 4 فيفري.



وتنتهي الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية غدا الجمعة 2 فيفري.