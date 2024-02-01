تعادل اولمبيك مدنين واتحاد بن قردان 0-0 وديا

تعادل نادي أولمبيك مدنين ( الرابطة المحترفة الثانية) امس بملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين مع جاره الإتحاد الرياضي ببنقردان ( الرابطة المحترفة الاولى) بنتيجة 0-0 في مباراة ودية .

ويستعد الفريقان لعودة نشاط البطولة في مرحلتها الثانية بالنسبة للمحترفة الاولى و الثانية.

ويخوض اتحاد بن قردان المرحلة الثانية ضمن مجموعة تفادي النزول

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