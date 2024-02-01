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تعادل اولمبيك مدنين واتحاد بن قردان 0-0 وديا

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 13:36 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تعادل نادي أولمبيك مدنين ( الرابطة المحترفة الثانية) امس بملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين مع جاره الإتحاد الرياضي ببنقردان ( الرابطة المحترفة الاولى) بنتيجة 0-0 في مباراة ودية .
ويستعد الفريقان لعودة نشاط البطولة في مرحلتها الثانية بالنسبة للمحترفة الاولى و الثانية.
ويخوض اتحاد بن قردان المرحلة الثانية ضمن مجموعة تفادي النزول


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