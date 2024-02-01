تواصل عمليات البحث عن صياد فُقد في رحلة صيد في سواحل جربة اجيم

فُقد، منذ عشية يوم امس الاربعاء، بحار اصيل منطقة جربة اجيم، كان قد خرج في رحلة صيد بسواحل المنطقة لرمي الشباك، حيث تفطن احد البحارة الى وجود المركب دون البحار، وفق رئيس نقابة الصيد البحري باجيم نجيب بوشويشة.



ورجح بوشويشة في تصريح لصحفية "وات" ان يكون الصياد قد انزلق من مركبه صغير الحجم، وذكر ان عملية البحث انطلقت منذ مساء يوم امس، بمشاركة وحدات الحرس البحري والحماية المدنية، واضاف ان الصيادين هبوا، باعداد كبيرة على متن اسطول مهم من المراكب، بمجرد تلقي خبر فقدان زميلهم.

وذكر ذات المصدر، ان عملية البحث المشتركة، استؤنفت صباح اليوم الخميس، بعد ان تواصلت حتى ساعات متاخرة من ليلة امس، دون العثور على البحار المفقود.

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