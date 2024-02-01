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رجّة أرضية بقوة 4ر3 درجات شمال شرق منطقة غنّوش من ولاية قابس الخميس

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 10:39 قراءة: 0 د, 18 ث
      
سجّلت محطات رصد الزّلازل، صباح الخميس، رجّة أرضية بقوّة 4ر3 درجات على سلم ريشتر، بمنطقة بخليج قابس، شمال شرق منطقة غنّوش (ولاية قابس)، وذلك على الساعة 08 و02 دقيقة بالتوقيت المحلي، وفق بلاغ أصدره المعهد الوطني للرصد الجوي.

وحدّدت التّحاليل الأولية مركز الرّجّة، بــ 34.11 درجة خط عرض و بــ 10.21 درجة خط طول، بالمنطقة المذكورة، وفق المصدر ذاته.

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