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القصرين : حجز أكثر من 15 طنا من مادة السميد لدى شركتين بسبيطلة وتسليط عقوبة ادارية ضدهما (المديرة الجهوية للتجارة)

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 08:12 قراءة: 0 د, 46 ث
      
حجزت ، مصالح المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، الإربعاء، بالاشتراك مع أعوان الشرطة البلدية بسبيطلة، 15،79 طنا من مادة السميد حجزا فعليا لدى
شركتين بسبيطلة بسبب ارتكابهما تجاوزات إقتصادية تمثلت في الإتجار في منتوجات مدعمة ومشتقاتها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض.
وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، سامية البريكي، مساء الإربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم تسليط عقوبة إدارية ضد الشركتين المذكورتين بالمنع من التزود بمادة السميد، التي ستتم، اعادة ضخها بالمسالك القانونية لبيعها وتأمين ثمنها في الخزينة العامة للدولة.
وكشفت بريكي أن هذه العملية تمت في إطار احكام ومتابعة مسالك توزيع المواد المدعمة تبعا للشكايات الواردة على مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين والتي مفادها تعمد بعض تجار الجملة للمواد الغذائية ترويج مادة السميد و العجين الغذائي خارج مسالك التوزيع القانونية و باعتماد أسعار مشطة فقامت مصالح المراقبة الاقتصادية بضبط خطة عمل رقابية اسفرت عن ضبط الشركتين المذكورتين بصدد القيام بتجاوزات اقتصادية.


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