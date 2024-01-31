: تعليق الدروس بصفة استثنائية يوم السبت 3 فيفري 2024 بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد العمومية استعدادا للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية

أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الاربعاء، عن تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد العمومية يوم السبت 3 فيفري 2024 على ان تستأنف بصفة عادية وطبقا لجداول الاوقات المعتمدة يوم الاثنين 12 فيفري 2024.



وبيّنت الوزارة، في بلاغ لها، ان تعليق الدروس ليوم السبت 3 فيفري يأتي تزامنا مع الاعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالدورة الثانية لانتخابات اعضاء المجالس المحلية المزمع اجراؤها يوم الاحد 4 فيفري 2024، وضمانا لتوفير الظروف المناسبة بالمؤسسات التربوية لحسن سير الاستحقاق الانتخابي.





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يشار إلى أن استئناف الدروس بصفة عادية سيكون يوم الاثنين 12 فيفري 2024 باعتبار ان عطلة نصف الثلاثي الثاني تمتد لمدة أسبوع واحد من يوم الاثنين 5 فيفري إلى يوم الأحد 11 فيفري 2024.





