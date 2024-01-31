جلسة عمل تتطرق الى أعمال اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والشباب و الرياضة للحد من العنف بالملاعب وإحكام تنظيم بقية الموسم الرياضي الجاري.

انعقدت اليوم الاربعاء بمقر وزارة الداخلية جلسة عمل مشتركة بحضور كلّ من وزير الداخلية كمال الفقي ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش وثلة من إطارات الوزارتين. وتمّ بالمناسبة التطرّق إلى أعمال اللجنة المشتركة للحد من العنف بالملاعب وإحكام تنظيم بقية الموسم الرياضي الجاري.



وقد تمّ الاتفاق على ضرورة تظافر جهود مختلف الأطراف المتداخلة قصد إنجاح بقية فعاليات الموسم الرياضي الحالي على الصعيدين الأمني والرياضي من خلال العمل على الإعداد المُحكم لدخول الجماهير الى الملاعب والقاعات الرياضية والنظر في الحلول التشريعية واللوجيستية والتنظيمية الممكنة على غرار التذاكر الالكترونية وتوفير أعوان مختصين ( ستادييه) مؤهلين لتنظيم وتأطير الأنشطة الرياضية .





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كما تمّ تدارس الآليات الكفيلة قصد الحدّ من ظاهرة العنف بالفضاءات الرياضية وتحميل الجمعيات ومختلف الهياكل الرياضية مسؤولياتها القانونية والتنظيمية في تأطير الجماهير الرياضية حتى يتسنى تنظيم مختلف الأنشطة ضمن مناخ احتفالي آمن في كنف الروح الرياضية والتنافس النزيه.

