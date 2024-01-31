إخلالات وتجاوزات بمركّب الطفولة في عقارب.. وإيقاف 9 موظفين عن العمل‎

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أنّه تقرّر، الثّلاثاء 30 جانفي 2024، إيقاف تسعة إطارات وأعوان من بين العاملين بمركّب الطّفولة بعقارب من ولاية صفاقس تحفّظيا عن العمل وعرضهم على مجلس التّأديب طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.



ويأتي هذا القرار في ضوء زيارات التّفقّد والتّحقيقات التي أذنت بها وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ وما خلصت إليه من نتائج تؤكّد تسجيل إخلالات في العمل وتجاوزات تمسّ من مصلحة الأطفال الفضلى بهذه المؤسّسة.





...



وأذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بوضع فريق تربوي جديد يضمن السير العادي للمؤّسسة.