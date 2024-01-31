"توننداكس" ينهي حصة الاربعاء على استقرار

أنهى مؤشر بورصة تونس للاوراق المالية "توننداكس"، معاملات حصة الاربعاء، على استقرار عند النقطة 46ر8416 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 6ر3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية"



واعتلى سهم شركة اسد قائمة الارتفاعات مستقطبا 11 الف دينار من حجم المبادلات ليسجل تطورا بنسبة 5ر4 بالمائة (700ر0 دينار) متبوعا بسهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي الذي تقدم بنسبة 3ر4 بالمائة (2ر2 دينار)





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في المقابل، تراجع سهم الاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 7ر1 بالمائة (52ر25 دينار) وسط حجم مبادلات بقيمة 19 الف دينار يليه سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية الذي تراجع بنسبة 6ر1 بالمائة (660ر3 دينار) وحجم مبادلات بقيمة 17 الف دينار





