سليانة: النظر في سبل توجيه واستقطاب التلاميذ المنقطعين عن التعليم لمراكز التكوين المهني

مثّل توجيه واستقطاب التلاميذ المنقطعين عن التعليم إلى مراكز التكوين المهني محور جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء بمقر ولاية سليانة تحت إشراف والي الجهة وبحضور الإطارات الجهوية ذات العلاقة.



وذكر والي سليانة وليد العباسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن احصائيات وزارة التربية المنجزة خلال السنوات الأخيرة أثبتت ارتفاع نسبة المنقطعين عن الدراسة بين سنوات 2010 و2020، وخاصة قبل السن القانوني (16 سنة)، مما يستوجب تدخل الهياكل المعنية قصد استقطابهم والحقاهم بمراكز التكوين المهني.





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وأكد على ضرورة تشخيص الأسباب الحقيقية لانقطاع التلاميذ عن التعليم، وسبل معالجتها بما في ذلك غياب النقل أو الظروف الاجتماعية المتردية أو التفكك الأسري أو الرسوب وضعف النتائج، وعلى إقناعهم من أجل الإقبال على مراكز التكوين المهني بالجهة والبالغ عددها 6 مراكز تكوين مهني وفلاحي موزعة على 5 معتمديات وتضم ما يقارب 700 متكون ومتكونة.

وقال العباسي إنّه تم ضبط خطة جهوية تعتمد على برنامج تدخّل لحصر حاجيات مراكز التكوين بالجهة وسيتم لاحقا الوصول للمنقطعين وتحسيسهم والتعريف بمنظومة التكوين المهني التي ستوفر لهم فرصة للتكوين والتشغيل وإدماجهم في الحياة الاقتصادية.

من جهته، أفاد مدير المرحلة الإعدادية و التعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة، منير الميساوي، بأن عدد المنقطعين عن التعليم بلغ بولاية سليانة 857 منقطعا خلال السنة الدراسية الفارطة، فيما بلغ عدد المنقطعين مع بداية السنة الجارية ما يقارب 400 شخصا أغلبهم من معتمديتي الروحية وكسرى وجلّهم الذكور ممن أعمارهم تتراوح بين 17 و18 سنة وأقل من 16 سنة

من جانبه، أكّد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين بسليانة، حاتم الريحاني، أن منظومة التكوين المهني منفتحة على كافة الهياكل وتوجه خدماتها للشباب، كما توفر مراكز التكوين المهني عددا هامّا من الاختصاصات في مجال الإلكترونيك والكهرباء والنسيج والتجهيز الصحي.

