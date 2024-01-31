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بطولة إسبانيا - المدافع البرازيلي باوليستا ينتقل من فالنسيا إلى أتلتيكو مدريد

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 17:38 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلن نادي أتلتيكو مدريد ثالث البطولة الإسبانية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعاقده مع البرازيلي غابرييل باوليستا قادما من فالنسيا في صفقة تمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وتأتي صفقة باوليستا من أجل تعزيز دفاع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وتعويض المدافع الأورغوياني خوسيه خيمينيس الذي أصيب في الفوز على فالنسيا (2-0) يوم الأحد الماضي، والذي من المتوقع أن يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع.
ولم يتأخر أتلتيكو في التحرك في سوق الانتقالات لتعزيز دفاعه قبل الاستحقاقات المهمة التي تنتظره أمام جاره ريال مدريد في البطولة، وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس إسبانيا، فضلا عن اقتراب موعد عودة منافسات مسابقة رابطة أبطال أوروبا.
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وكان أتليتيكو مدريد قد تعاقد، في سوق الانتقالات الشتوية، مع لاعب خط الوسط البلجيكي آرثر فيرميرين (18 عاما) قادما من رويال أنتويرب، وحارس المرمى الروماني هوراتيو مولدوفان (26) من رابيد بوخارست.


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