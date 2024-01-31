قابس : مشروع لتحسين نوعية المياه المعالجة واستغلالها في المجال الصناعي بهبة من اليابان

زار اليوم وفد من السفارة اليابانية بتونس ومن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي محطة التطهير بقابس واطلع على مختلف مكونات هذه المحطة التي تم تركيزها بمنطقة شاطئ السلام في سنة 1995 وتم تأهيلها في سنة 2000 .



وتم في هذه الزيارة التعريف بوحدة المعالجة التكميلية التي سيتم انجازها بهذه المحطة في اطار هبة من اليابان تبلغ قيمتها المالية 75 مليون دينار.

وقد تم بالمناسبة التطرق الى الأشغال التي سيتم انجازها ومن بينها انبوب للمياه سيربط هذه الوحدة بالمجمع الكيميائي التونسي .



...





وسيوفر هذا المشروع يوميا 6000 متر مكعب من المياه ذات الجودة العالية سيقع استغلالها من قبل المجمع الكيميائي التونسي الذي يحتاج في نشاطه لكميات كبيرة من المياه متأتية في الوقت الحالي من الموارد الجوفية.

وستنطلق أشغال هذا المشروع حسب ما تم الاعلان عنه خلال هذه الزيارة سنة 2025 وسيشرع في استغلاله في سنة 2027 .



ويندرج هذا المشروع في اطار الجهود المبذولة للحد من استغلال الموارد المائية الجوفية ومجابهة الشح المائي باستغلال المياه غير التقليدية في المجال الصناعي.