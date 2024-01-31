تاجيل جميع الانشطة الرياضية و الشبابية المقررة يومي 3 و 4 فيفري القادم

اعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم الاربعاء انه تقرر تاجيل كافة التظاهرات الرياضية في جميع الاصناف بكامل الجمهورية يومي 3 و4 فيفري القادم وذلك بمناسبة تنظيم الدور الثاني للانتخابات المحلية.
كما تقرر ايقاف انشطة المؤسسات الشبابية يوم الاحد 4 فيفري على ان تستانف جميع الانشطة الرياضية والشبابية يوم الاثنين 5 فيفري.
واورد البلاغ انه يستثى من هذا القرار الدورات الدولية في التنس وتنس الطاولة ومنافسات البطولة المغاربية للعدو الريفي بساقية سيدي يوسف.
كما تقرر ايقاف انشطة المؤسسات الشبابية يوم الاحد 4 فيفري على ان تستانف جميع الانشطة الرياضية والشبابية يوم الاثنين 5 فيفري.
واورد البلاغ انه يستثى من هذا القرار الدورات الدولية في التنس وتنس الطاولة ومنافسات البطولة المغاربية للعدو الريفي بساقية سيدي يوسف.
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