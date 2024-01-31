Babnet

تاجيل جميع الانشطة الرياضية و الشبابية المقررة يومي 3 و 4 فيفري القادم

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 19:03 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم الاربعاء انه تقرر تاجيل كافة التظاهرات الرياضية في جميع الاصناف بكامل الجمهورية يومي 3 و4 فيفري القادم وذلك بمناسبة تنظيم الدور الثاني للانتخابات المحلية.
كما تقرر ايقاف انشطة المؤسسات الشبابية يوم الاحد 4 فيفري على ان تستانف جميع الانشطة الرياضية والشبابية يوم الاثنين 5 فيفري.
واورد البلاغ انه يستثى من هذا القرار الدورات الدولية في التنس وتنس الطاولة ومنافسات البطولة المغاربية للعدو الريفي بساقية سيدي يوسف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281351


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 2 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 19:03 Tunis
All Radio in One    
*.*.*