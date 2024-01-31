وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم اطلاق برنامج خاص في مجال الحوار الاجتماعي و بعث اذاعة ذات بعد اجتماعي

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الاربعاء، أن الوزارة تعتزم اطلاق برنامج خاص في مجال الحوار الاجتماعي يرتكز على تحديد اطار العلاقات بين الأجير والمشغّل، وكذلك تخطط لاطلاق اذاعة تكون منبرا اعلاميا يركزّ على نشر المعلومة ذات البعد الاجتماعي.



وكشف الزاهي، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، أن البرنامج يهدف الى تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته المهنية، مشيرا الى أن الاطراف الاجتماعية ستكون شريكة في انجازه.





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وشدد على اهتمام الوزارة بالحوار الاجتماعي وحرصها على تطوير العلاقات الشغلية، مؤكدا أهمية الاستماع لأطراف الانتاج مجتمعة كي يحقق البرنامج المزمع اطلاقه نتائج ايجابية في وضع اطار مرجعي للعلاقات الشغلية.



واعلن من جهة اخرى، "أن الوزارة تعتزم اطلاق محطة اذاعية دون أن يحددّ بعد نوعية البث الذي ستعتمده (على الواب أو على ذبذبات الارسال الاذاعي) مؤكدا أن الهدف الأبرز من بعث هذه الاذاعة سيكون نشر المعلومة ذات البعد الاجتماعي.



ويأتي تركيز الوزارة على الجانب الاعلامي في وقت ذكّر فيه وزير الشؤون الاجتماعية أن مجموع المنخرطين ومعهم ذويهم من المنتفعين بمنظومة الحماية الاجتماعية، يصل الى زهاء 8.5 مليون تونسي، مبرزا أن الاذاعة الجديدة الخاصة بالوزارة ستضطلع بدورها في نشر المعلومة مركزيا وجهويا لفائدة المواطنين بغاية ابلاغهم بكل مستجدّات الوضع الاجتماعي.