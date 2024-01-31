الميركاتو الشتوي: قوافل قفصة يتعاقد مع اللاعب محمد اليوسفي

أعلنت الهيئة المديرة لقوافل قفصة تعاقدها مع اللاعب محمد اليوسفي بعقد يمتد لثلاث مواسم.

ويشغل محمد اليوسفي صاحب الـ 21 عاما خطة مهاجم، و قد سبق له اللعب لفائدة مستقبل سليمان.

ويعد هذا الانتداب هو الثاني لقوافل قفصة في ظرف أقل من أسبوع بعد التعاقد مع المهاجم حازم مبارك بعقد يمتد لموسم و نصف قادما من نادي التقدم السعودي .

يذكر أنّ قوافل قفصة سيستهل مشواره في مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمواجهة اتحاد بن قردان على ميدانه يوم 7 فيفري المقبل.

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