Babnet

وزير الداخلية ونظيره الجزائري يوقعان "ورقة طريق" للنهوض بالمناطق الحدودية للبلدين

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 10:31 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وقع كل من وزير الداخلية كمال الفقي ونظيره الجزائري ابراهيم مراد، مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، "ورقة طريق" تتضمن الآليات العملية للنهوض بالمناطق الحدودية للبلدين.

وجرى توقيع الوثيقة بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
أخبار ذات صلة:
الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي يستقبل وزير الداخلية التونسي ...

...

وكان وزير الداخليّة كمال الفقي التقى يوم أمس، في إطار الزيارة التي يؤدّيها إلى الجزائر، الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي بقصر الحكومة الجزائرية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة.

واستعرض اللقاء نتائج الدورة الأولى لهذه الآلية الثنائية، مع التأكيد على الحرص المشترك على تنفيذها والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، لاسيما في المناطق الحدودية المشتركة، لإرساء شراكة فاعلة ودائمة بين البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني الثنائي، خدمة للمصلحة المشتركة.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281330


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 2 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 11:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 11:07 Tunis
All Radio in One    
*.*.*