وزير الصحة يلتقي أعضاء المجلس الوطني الجديد لهيئة الصيادلة التونسيين

شدّد وزير الصحّة علي المرابط أمس الثلاثاء خلال جلسة عمل جمعته بمقرّ الوزارة بأعضاء المكتب الجديد للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة التونسيين على حرص الوزارة على تعزيز مهنة الصيدلة من خلال بلورة إجراءات عديدة من بينها إصلاح قانون المهن الصيدليّة واستكمال إرساء الوكالة الوطنيّة للدّواء والمواد الصحّية وفتح الآفاق أمام الصيادلة الشبّان وذلك حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وثمّن علي المرابط بالمناسبة الدور الهام للصيادلة بمختلف أسلاكهم على ما بذلوه من جهدٍ خلال جائحة كوفيد-19 وعلى تعاونهم في المسائل الوقائية، مؤكدا على الدور الكبير لمجلس الصيادلة في الإرتقاء بالمهنة ودوره في مجال تكوين الصيادلة وتأطيرهم للقيام بمهامّهم النّبيلة صلب المنظومة الصحّية الوطنيّة.





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وجدير بالاشارة الى أن جلسة العمل التي حضرها رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عبد الرزاق الهذيلي و الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية المهدي الدريدي و مديرة البحث الطبي بوزارة الصحة مريم خروف تناولت كذلك عدة محاور تتعلق بمسائل خصوصية لمختلف الأسلاك للمهن الصيدلانية، وأيضا النصوص القانونية والتشريعات المنظمة للمهنة.

