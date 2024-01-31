دعت وزارة الصحة، الثلاثاء، عموم المواطنين إلى التقيّد بجملة من التدابير الوقائية من النزلة الموسمية "الأنفلوانزا" و"الكوفيد 19".



وأوصت في بلاغ أصدرته مساء، يوم الثلاثاء، المواطنين بتجنب الاتصال المباشر بالمرضى والحرص على غسل اليدين بانتظام والتوقي من السعال والعطس باستعمال منحنى المرفق أو منديل يتم إلقاؤه في سلة المهملات.





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كما دعتهم إلى تجنب لمس العينين والأنف والفم ووضع كمامة، خاصّة، الأشخاص، الذين يمثلون عامل خطر لغيرهم مؤكدة أن التلقيح يمثل أضمن وسيلة للوقاية من هذه الأمراض الفيروسية.



وحثت الوزارة المواطنين، في حالة الإصابة بالعدوى، على تناول المشروبات الدافئة واستهلاك الغلال الغنية بفيتامين "ج" وشرب كميّات كافية من المياه مع التزام الراحة إذا اقتضى الأمر ذلك وعدم مشاركة الآخرين في استعمال أدواتهم اليومية كالمناشف وأدوات الأكل والشرب.



ودعت كذلك إلى تهوئة المنازل باستمرار لمدة نصف ساعة على الأقل مؤكدة ضرورة زيارة الطبيب في حالة ضيق التنفس أو عند تسجيل حرارة مرتفعة رغم استعمال الدواء.



وذكّرت الوزارة في بلاغها بأن النزلة الموسمية "الأنفلوانزا" و"الكوفيد 19" هي أمراض فيروسية تنفسية تتشابه في العديد من الأعراض على غرار الحمى والصداع وآلام العضلات والعطس والسعال.



وأضافت أن حدة أعراضها ومضاعفاتها تختلف حسب مستوى مناعة كل شخص وأنها تصيب جميع الفئات العمرية وتكون حدتها أكبر لدى كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل.

