كأس آسيا قطر 2023 - كوريا الجنوبية تتخطى السعودية وتلحق بركب المتأهلين لربع النهائي

لحق المنتخب الكوري الجنوبي بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023 بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح بنتيجة (4 - 2)، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب المدينة التعليمية في إطار مباريات الدور ثمن النهائي.



وكانت المقابلة انتهت في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) .

وتقدمت السعودية بهدف عن طريق البديل عبدالله رديف في الدقيقة (46)، فيما أدركت كوريا الجنوبية التعادل بواسطة البديل تشو كيو سيونغ في الدقيقة (90 ز9).



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وهو الفوز الأول من أصل خمس مواجهات جمعت كوريا الجنوبية مع السعودية، حيث تعادلت مرتين وخسرت مرتين، الأولى بركلات الترجيح (4 - 3) في نهائي عام 1988، والثانية (2 - 1) في نصف نهائي 2000، مقابل التعادل مرتين.

كما يعد هذا الفوز الثامن لكوريا الجنوبية على السعودية في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، مقابل فوز السعودية في ست مرات أيضا، فيما حسم التعادل في ست مواجهات.

وضرب المنتخب الكوري الجنوبي موعدا يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي مع نظيره الأسترالي، الذي تأهل هو الآخر بعد تغلبه على نظيره الإندونيسي (4 - صفر).

وبهذا التأهل، يواصل المنتخب الكوري الجنوبي مسيرته في البحث عن حصد اللقب القاري الغائب عنه منذ 64 عاما، وتحديدا منذ أن حصد اللقب في أول نسختين عامي 1956 و1960.

في المقابل، ودع المنتخب السعودي منافسات البطولة مبكرا، وأخفق في البحث عن لقبه الرابع القاري بعد أعوام 1984، 1986، و1996.

