تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالأشخاص في صفاقس

أفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس داهمت، بعد الحصول على الأذون القضائية، إحدى المنازل بجهة صفاقس، وضبطت تسعة أشخاص يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، تعمدت مجموعة أخرى إحتجازهم داخله.



وأوضحت الادارة العامة في بلاغها، أنه تم القيام بعملية المداهمة، على إثر توفر معلومات للوحدات المذكورة تفيد باعتزام ستة أشخاص يحملون جنسيان دول إفريقيا جنوب الصحراء نقل مجتازين للحدود البرية والتوسط لفائدتهم للمشاركة في عمليات إبحار خلسة مقابل مبالغ مالية.





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وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق إجرامي بغاية غسل أموال متأتية من الإتجار بالبشر، واحتجاز شخص بدون موجب، ومساعدة أجنبي على التنقل داخل التراب التونسي بغاية إجتياز الحدود البحرية خلسة "، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.