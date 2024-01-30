رئيس الجمهورية يمدّد في حالة الطّوارئ إلى غاية 31 ديسمبر 2024 (الرائد الرسمي)
الثلاثاء 30 جانفي 2024 | 18 رجب 1445
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