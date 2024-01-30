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رئيس الجمهورية يمدّد في حالة الطّوارئ إلى غاية 31 ديسمبر 2024 (الرائد الرسمي)

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 16:40 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأمر عدد 97 المؤرخ في 30 جانفي 2024 ، والمتعلق بالتّمديد في حالة الطّوارئ في كامل تراب الجمهوريّة، وذلك ابتداء من يوم غد الاربعاء 31 جانفي الجاري وإلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، حسب ما ورد بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء.




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