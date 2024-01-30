بورصة تونس: "توننداكس" ينهي حصة الثلاثاء في الخانة الحمراء متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس" حصة الثلاثاء في الخانة الحمراء مسجلا تراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة عند النقطة 8ر8416 وحجم معاملات هام نسبيا بقيمة 3ر10 ملايين دينار.



وسجل سهم "مونوبري" افضل أداء دون ان يكون محل تبادل وربح ما قدره 1ر4 بالمائة مدركا سعر 800ر4 دنانير "د"،





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وشمل الأداء الإيجابي، ايضا، سهم "حنبعل" للايجار مرتفعا بما يعادل 2ر3 بالمائة منهيا بسعر 200ر5 د ومستقطبا معاملات بقيمة 309 الاف دينار.



في المقابل، اتجه سهم "وان تاك" القابضة سلبا مسجلا حجم تداول بقيمة 104 الاف دينار فيما تراجع بنسبة 6ر3 بالمائة ليبلغ سعر 100ر9 د. وتاكد المنحى التصاعدي لنمو نشاط "وان تاك" على مجمل سنة 2023 رغم ان المجمع سجل تراجعا طفيفا في قيمة مداخليه خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية بنسبة 7ر8 بالمائة. وزاد رغم معاملات المجمع بنسبة 5ر5 بالمائة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2022، حيث حقق مداخيل بقيمة 1104 مليون دينار متماشيا مع ميزانية 2023.

وتظهر بيانات الثلاثي الرابع من سنة 2023 ان افاق سنة 2024 ستكون واعدة وستتجه في نفس مسار النمو المسجل السنة الماضية.

وانهى سهم الخطوط التونسية حصة الثلاثاء في الخانة الحمراء متقهقرا بنسبة 5ر2 بالمائة وسعر 390ر0 د مع بادلات هزيلة بقيمة 4 الاف دينار.

وواصل سهم البنك العربي لتونس في تنشيط السوق مستقطبا ما قدره 4ر5 ملايين دينار بيد انه فقد من قيمته ما قدره 1ر0 بالمائة مدركا قيمة 90 د.

