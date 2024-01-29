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وزير الداخلية يزور المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالجزائر

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 19:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أدى وزير الداخلية كمال الفقي، رفقة نظيره الجزائري إبراهيم مراد، مساء اليوم الإثنين، زيارة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، في إطار التعاون الثنائي وتبادل الخبرات.

واطلع الفقي، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، على دور هذا المعهد في خدمة العدالة ومساعدة فرق التحقيقات، لاسيما في تقديم الأدلة العلمية والفنية من خلال التكنولوجيات الحديثة والخبرات في العديد من المجالات، على غرار مخابر التحليل البالستي والمتفجرات والكشف عن المعادن والتعرف على البصمات.

...

يشار الى أن وزير الداخلية يشارك اليوم الإثنين مع نظيره الجزائري، في أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية ، المنعقدة بالجزائر العاصمة، بحضور ولاة الولايات الحدودية للبلدين.

وكان وزير الداخلية، أدى قبل ذلك رفقة نظيره الجزائري، زيارة الى مركز القيادة والسيطرة التابع لأمن ولاية الجزائر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.


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