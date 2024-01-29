توزر: لقاء علمي يبحث دور البحث العلمي في محيطه الاقتصادي بمشاركة جامعات تونسية وأوربية ضمن برنامج "دراسة"

تحتضن مدينة توزر طيلة ثلاثة أيام من 29 والى غاية 31 جانفي الملتقى العلمي الذي يبحث دور البحث العلمي في تحقيق التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية بمشاركة جامعات تونسية وأوروبية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وينتظم ضمن سلسلة من الأنشطة الخاصة ببرنامج دراسة الذي يدوم ثلاثة سنوات ويهدف الى تثمين الحوكمة في البحث العلمي بما يمنحه مردودية اقتصادية وألا يقتصر على الجانب الأكاديمي بل يمكن من ربط التكوين بالبحث العلمي بحسب رئيس جامعة قفصة منسق الملتقى رشاد بن يونس.





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وبين نائب رئيس جامعة صفاقس، فايز القرقوري، أن برنامج دراسة الذي تتولى جامعة صفاقس مهمة المنسق فيه يجمع كافة الجامعات التونسية ينفذ مع شركاء أوروبيين وخاصة من إيطاليا وفرنسا والجامعة المتوسطية حيث يسعى الى وضع استراتيجية للبحث العلمي في تونس تهتم بالمواضيع الحينية للمجتمع بالإضافة الى كونها تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة في البحث العلمي منها التكنولوجيات الحديثة وتثمينه وتجديده ليكون البحث العلمي سندا لتنمية المجتمع وتقديم الحلول الممكنة.



وأشار من ناحيته الشاذلي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي أن مشاركتهم تتنزل في سياق تثمين نتائج البحث العلمي وتقريب نتائجه من المحيط الاقتصادي والاجتماعي وجعل البحث العلمي قاطرة للتنمية الاقتصادية لافتا الى أن للوكالة عديد الآليات لتثمين البحث عبر تمويل مشاريع بحث لطلبة ودكاترة والاشراف على تنفيذ مشاريع في مجال نقل التكنولوجيا ومرافقة أصحاب البحوث المجددة.



وأكد أن تونس تحتل مراتب متقدمة في مجال تثمين نتائج البحث العلمي من ذلك أنها تحتل المركز التاسع عربيا والرابع افريقيا في المؤشر الدولي للابتكار خلال سنة 2023 وتتمتع تونس وفق تأكيده بعدة نقاط قوة من خلال ترتيبها العاشرة دوليا من حيث الإنتاج العلمي ذي الجودة العالية والخامسة على مستوى نسبة خريجي المهندسين من الجامعة.

إلا أن هذه النجاحات لا تمنع عدة تحديات على تونس مواجهتها تتمثل في كيفية تثمين نقاط القوة المذكورة آنفا وتحويلها الى جعل البحث العلمي مساهما في التنمية الاقتصادية للبلاد.