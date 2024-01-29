نادي الشباب الكويتي يتعاقد مع التونسي بلال العيفة

تعاقد نادي الشباب الكويتي اليوم الاثنين مع اللاعب التونسي بلال العيفة وفق ما اعلن عنه النادي عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي .

يذكر ان بلال العيفة (34 سنة) سبق له تقمص زي النادي الافريقي كما لعب في صفوف نادي ابها السعودي والكويت الكويتي.

ويحتل نادي الشباب الكويتي المركز الثامن في جدول الترتيب العام لبطولة الدرجة الاولى الكويتية لكرة القدم.





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