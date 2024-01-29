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الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يحدث وحدة متنقلة لتقصي الأمراض المنقولة جنسيا

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 16:30 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ينطلق، في غضون الأسبوع الجاري، نشاط الوحدة المتنقلة لتقصي وعلاج الأمراض المنقولة جنسيا التابعة لديوان الأسرة والعمران البشري، حسب ما أفاد به المكلف بتسيير البرامج بالديوان، عبد الدايم الخليفي.

وأضاف، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح دورة تدريبية لفائدة وفد رفيع المستوى من مالي حول مقاومة العنف المبني على النوع الاجتماعي، أن هذه الوحدة تستهدف الشباب وستتنقل إلى الفضاءات الخاصة بهم على غرار الجامعات ومراكز التكوين ودور الشباب في مختلف الجهات، على أن يقع التنسيق مع مكونات المجتمع المدني لتنقلها إلى داخل الأحياء من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

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وستضم هذه الوحدة المجهزة بأجهزة التقصي عن السيدا والاختبارات والأدوية، طبيبا أو قابلة ومختص نفسي، حسب المتحدث الذي لفت إلى أن هذه البادرة تتنزل في إطار "البرنامج الوطني لتحسين صحة الشباب" وذلك عبر تعزيز وتقريب خدمات الوقاية والعلاج.


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