كرة الطاولة: مشاركة 21 دولة في الدورة الدولية للنجوم الشبان من 31 جانفي الى 4 فيفري بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس

أعلنت الجامعة التونسية لكرة الطاولة اليوم الاثنين عن مشاركة 117 رياضيا من 21 دولة في منافسات الدورة الدولية للنجوم الشبان المقرر اقامتهما من 31 جانفي الجاري الى 4 فيفري القادم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.





جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة المنظمة بالعاصمة لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات لهذه التظاهرة التي ستكون متبوعة ببطولة شمال افريقيا للأكابر المبرمجة من 5 الى 7 فيفري المقبل والدورة الدولية للشبان المقررة من 23 الى 26 من الشهر القادم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.



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وأوضح فوزي ملاك نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، أنّه من المنتظر ان تعرف البطولات الثلاث وخاصة المتعلقة منها بأصناف الشبان مستوى فنيا عاليا خصوصا في ظل مشاركة أفضل اللاعبين ذوي التصنيف العالمي المتقدم.

وبيّن أنّ العناصر الوطنية استعدت جيدا لمختلف هذه المواعيد من خلال اجراء تربصات بين عين دراهم والعاصمة معربا عن الاعتقاد أنّ هذه البطولات تمثل فرصة للاعبين التونسين الشبان لاكتساب المزيد من الخبرة فضلا عن تحسين ترتيبهم العالمي.

كما عبّر عن ثقة الجامعة التونسية لكرة الطاولة في اعتلاء عناصر المنتخب التونسي لمنصة التتويج في المنافسات الثلاث لا سيما بطولة شمال افريقيا للأكابر التي تعد مرحلة تحضيرية للدورة الترشيحية لأولمبياد باريس 2024.

ومن جهته، أفاد جوهر الرامول المستشار الفني للجامعة التونسية لكرة الطاولة في تصريح ل"وات" أنّ الادارة الفنية تتوقع تالق عدد هام من الرياضيين التونسيين في البطولات الثلاث على غرار الثلاثي وسيم الصيد ويوسف العيدي ومرام الزغلامي في الدورة الدولية للنجوم الشبان وآلاء السعيدي ومؤمن الصغير وآدم الجمل ومحمد أمين دلدول وفارس الصيد ويوسف بن ميلاد ومريم براهمي ضمن الدورة الدولية للشبان.

أما في ما يتعلق ببطولة شمال افريقيا للأكابر، اشار المستشار الفني للجامعة الى أنّ المنتخب التونسي سيكون ممثلا بـ 4 لاعبين هم ميشال صبحي ويوسف بن عطية ووسيم الصيد وخليل سطا مبينا أنّ العناصر الوطنية ستراهن بجدية على منصة التتويج رغم المنافسة الشديدة مع المنتخب المصري الذي يعد على حد تعبيره مرشحا لاعتلاء المركز الأول.

وفي مايلي قائمة الدول المشاركة وعدد الرياضيين:

الدورة الدولية للنجوم الشبان (من 31 جانفي الى 4 فيفري 2024):

عدد الرياضيين: 117 (64 ذكورا و53 اناثا)

عدد الدول المشاركة (21)

المكان: القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس



بطولة شمال افريقيا للأكابر (من 5 الى 7 فيفري 2024)

عدد الرياضيين: 48 ( 32 ذكورا و32 اناثا)

عدد الدول المشاركة (4)

المكان: القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس



الدورة الدولية للشبان (من 23 الى 26 فيفري 2024)

عدد الرياضيين : 247 ( 164 ذكورا و83 اناثا)

عدد الدول المشاركة (26)

