الملعب التونسي - فسخ عقد ماهر بالصغير بالتراضي

اعلن الملعب التونسي، اليوم الاثنين، عن فسخ عقد اللاعب ماهر بالصغير بالتراضي.

ويستعد الملعب التونسي لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي سيدخلها بنقطتي حوافز.

ويحل فريق باردو، في الجولة الاولى، ضيفا على الترجي الرياضي التونسي الذي سيستهل هذه المرحلة بثلاث نقاط حوافز.

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