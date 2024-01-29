اتحاد تطاوين يتعاقد مع اللاعب الشاب سيف الله القفصي لمدة خمس سنوات

تعاقد اتحاد تطاوين، اليوم الاثنين، مع اللاعب الشاب سيف الله القفصي لمدة خمس سنوات قادما من جمعية اريانة حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق بموقع التواصل الاجتماعي.



ويبلغ القفصي 20 سنة من العمر ويشغل خطة مهاجم رواق.





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ويستعد فريق اتحاد تطاوين لاستضافة مستقبل المرسى لحساب الجولة الاولى من مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ويذكر ان اتحاد تطاوين سيدخل هذه المرحلة بنقطتي حوافز مقابل صفر نقطة لمستقبل المرسى.