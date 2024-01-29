الشباب السعودي يحسم صفقة الكرواتي راكيتيتش حتى جوان 2025

كشفت تقارير صحفية متخصصة اليوم الاثنين أن نادى الشباب السعودي قد حسم صفقة التعاقد مع الكرواتى إيفان راكيتيتش لاعب وسط إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكتب الصحفي الشهير وخبير انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الإجتماعى "إكس" "أكمل إيفان راكيتيتش الفحوصات الطبية كلاعب جديد للشباب, وسيغادر إشبيلية وينتقل إلى البطولة السعودية".

وأضاف أن "العقد سيكون ساري المفعول حتى جوان 2025, أي لمدة سنة ونصف, لاعب خط الوسط الكرواتي ينضم إلى البطولة السعودي للمحترفين".



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ويلعب الكرواتى راكيتيتش صاحب الـ35 عاما, في صفوف إشبيلية منذ عام 2020 حتى الآن، حيث انتقل للفريق الأندلسي قادما من برشلونة.

وشارك راكيتيتش في 323 مباراة بقميص إشبيلية في جميع البطولات سجل خلالها 51 هدفا وصنع 63 هدفا آخرين.

ويحتل فريق الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البطولة السعودية لكرة القدم بالموسم الجاري 2023-2024 بعدما حصد 21 نقطة من إجمالي 19 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.