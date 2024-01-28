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بنزرت: يقتل شقيقه بسبب الإرث ويتحصن بالفرار

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 21:22 قراءة: 0 د, 21 ث
      
شهدت منطقة الفجة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية مساء اليوم جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب. وتفيد وقائع الحادثة ان خصومة نشبت بين شقيقين سببها قطعة أرض تطورت بينهما قبل أن يتسلح أحدهما بآلة حديدية و يصيب بها شقيقه مما آدى إلى وفاته ثم تحصن الجاني بالفرار وجاري البحث عنه حسب ما اكده مصدر أمني.

وتم رفع جثة القتيل بعد معاينتها و إحالتها على قسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت.

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