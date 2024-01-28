كاس إفريقيا للأمم (2023) - الدور ثمن النهائي - أليو سيسي يتوقع مباراة "صعبة" ضد كوت ديفوار

أكد مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم أليو سيسي اليوم الأحد أنه يتوقع مباراة "صعبة" ضد المنتخب الإيفواري لحساب الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم (كوت ديفوار - 2023).



وقال سيسي خلال ندوة صحفية عشية هذه المباراة إن "مباراة (الاثنين) ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا وهي بداية مسابقة جديدة" سيما وأنها تقام على أرض المنتخب المنافس وأمام جمهوره.





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وأضاف سيسي الذي تناقلت وكالة الأنباء السنغالية تصريحاته "نحن نحترم الجميع، ولكننا لا نخشى أحدا. في أفريقيا تغيرت أشياء كثيرة، البلدان تستعد، والتاريخ لم يعد له علاقة بالواقع الحالي، لأنه لم تعد هناك فرق صغيرة".

وتابع الناخب السينغالي أن "كوت ديفوار من بين المنتخبات ذات الإمكانيات الكبيرة لكرة القدم الأفريقية وسيكونون حريصين على إظهار وجه آخر، والإيفواريون هم إخوتنا وسيدركون أن ما أقرضناه لهم في عام 1992 يجب أن يعيدوه إلينا غدا".

يشار إلى أن المنتخب السنغالي سيلتقي نظيره الإيفواري غدا الإثنين (س21) في إطار الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إفريقيا للأمم على أرض ملعب تشارلز كونان باني في مدينة ياموسوكرو.