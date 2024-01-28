كأس الاتحاد الانقليزي - ليفربول يتأهل للدور الخامس على حساب نوريتش سيتي

تأهل ليفربول بسهولة إلى الدور الخامس لكاس الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم اليوم الأحد بفوزه 5-2 على نوريتش سيتي المنافي في بطولة الدرجة الثانية الإنقليزية، في أول مباراة يخوضها الفريق بعد إعلان مدربه يورغن كلوب عزمه الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وأعلن كلوب يوم الجمعة عزمه الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم بعد تسع سنوات قضاها في قيادة الفريق.

وحملت أهداف الفريق الفائز بالبطولة ثماني مرات توقيع كورتيس جونز وداروين نونيز وديوغو جوتا وفيرغيل فان دايك ورايان غرافنبرخ.

ويلعب ليفربول في الدور المقبل أمام واتفورد أو ساوثامبتون بعد تعادل الفريقين 1-1 في وقت سابق اليوم عندما سجل ستورات أرمسترونغ لاعب ساوثامبتون هدف التعادل في الوقت القاتل لتعاد المباراة.



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وهز بن جيبسون وبورخا ساينز الشباك لصالح نوريتش سيتي الذي يحتل المركز التاسع في بطولة الدرجة الثانية.

وتغلب ولفرهامبتون واندرارز 2-صفر على وست بروميتش ألبيون بعد توقف المباراة لنحو 40 دقيقة بسبب اشتباكات بين مجموعة من جماهير الفريقين.

وكان ولفرهامبتون متقدما 2-صفر عندما ألقيت مقذوفات على أحد طرفي الملعب في الدقيقة 82 مما أثار الاشتباكات في أحد أركان استاد "ذا هاوثورنس".

ودفع توقف المباراة المسؤولين لتأخير موعد قرعة الدور الخامس، التي كانت مقررة في البداية قبيل انطلاق مباراة ليفربول وضيفه نوريتش سيتي لتجرى عقب نهاية الشوط الأول من المباراة.