بنزرت: تخصيص 3،4مليون دينار لتهيئة جملة من المسالك الفلاحية بمعتمدية جومين

تم إستئناف اشغال تهيئة جملة من المسالك الفلاحية بمعتمدية جومين ، بجملة إعتمادات تعادل 3،4 مليون دينار ضمن حصة المنطقة المدرجة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية وذلك عقب فض عدد من الاشكاليات الطارئة وفق ما افاد به رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت سمير عبد اللاوي .

وبين والي بنزرت لوات ان هذه الاشغال ستمكن من فك العزلة عن مجمل المناطق بالمعتمدية وتعزيز اوجه التنمية بها ،علاوة على توفير بقية المرافق التي من شانها تعزيز جودة الحياة لمواطني ومتساكني المنطقة وما جاورها .



وشدد في ذات السياق على المتابعة الميدانية الدورية للاشغال والحرص على استكمالها في الابان وبالجودة المطلوبة ووفق كراسات الشروط الفنية مضيفا انه يجري العمل على إعداد طلب العروض بشان باقي المسالك المدرجة في إطار البرنامج وإصداره في الابان .



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يشار ان البرنامج الجهوي للتنمية الفلاحية غزالة سجنان جومين تعهد بانجاز 5 كلم مسالك فلاحية بكل عمادة في إنتظار إستكمال اشغال مكتب الدراسات المكلف كما شكل هذا المشروع محور جلسات دورية قطاعية لتسريع الانجاز وتامين وظيفيتها لفائدة الصالح العام .