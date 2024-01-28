دورة اويتنيس لوفان لانوف - التونسي اسكندر المنصوري يتوج رفقة البريطاني لوك جونسون بمسابقة الزوجي

توج التونسي اسكندر المنصوري رفقة البريطاني لوك جونسون اليوم الاحد بمسابقة الزوجي لدورة اوتينييز لوفان لا نوف البلجيكية للتنس بعد الفوز في النهائي على الثنائي الهولندي اريندس وفربيك بنتيجة 7-5 و6-3وكان المنصوري وجونسون تاهلا الى الدور النهائي بانتصارهما على البرازيليين رافائييل ماتوس وفيليب ميليجيني الفاز بنتيجة 4-6 و6-3 و10-5