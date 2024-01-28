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دورة اويتنيس لوفان لانوف - التونسي اسكندر المنصوري يتوج رفقة البريطاني لوك جونسون بمسابقة الزوجي

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 18:52 قراءة: 0 د, 25 ث
      
توج التونسي اسكندر المنصوري رفقة البريطاني لوك جونسون اليوم الاحد بمسابقة الزوجي لدورة اوتينييز لوفان لا نوف البلجيكية للتنس بعد الفوز في النهائي على الثنائي الهولندي اريندس وفربيك بنتيجة 7-5 و6-3
وكان المنصوري وجونسون تاهلا الى الدور النهائي بانتصارهما على البرازيليين رافائييل ماتوس وفيليب ميليجيني الفاز بنتيجة 4-6 و6-3 و10-5
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