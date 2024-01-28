أريانة: تقدم برامج التنمية المندمجة بمعتمدية التضامن بنسب متفاوتة

سجلت المشاريع المنجزة في إطار برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية التضامن، نسب تقدم متفاوتة.

وقد تم في هذا الصدد القبول الوقتي لأشغال مشروع تهيئة وتعبيد طرقات حي 18 جانفي التي تشمل 35 نهجا على امتداد 6 كلم، بكلفة قدرها 1233 أ.د، على أن يتم خلال شهر مارس 2024 القبول النهائي للأشغال.



وبخصوص تهيئة وتعبيد طرقات حي طارق ابن زياد وتصريف مياه الأمطار بالحي التي تشمل 69 نهجا على امتداد 9 كلم بكلفة قدرها 3424 أ.د، فقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 70% . كما تتواصل حاليا الأشغال بمنطقة واد الصفر حيث تم تغطية جزء من الوادي وترصيف الطرقات التي انتهت أشغال إنجازها، مع التأكيد على المقاولة المنفذة للأشغال بتسريع نسق أشغال تغطية الوادي وتعبيد الأنهج المتبقية وإتمام الأشغال المتعلقة بتصريف مياه الأمطار بإعتبارها عنصرا هاما من البرنامج الوظيفي للمشروع.



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أما مشروع إحداث منطقة حرفية بالتضامن بكلفة 263 أد، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 90 % وتم تجهيز المنطقة بعدادات الكهرباء وسيتم في أقرب الآجال إتمام التهيئة الخارجية للمحلات الحرفية بعد تعهد المقاول بإتمام الأشغال خلال أواخر شهر فيفري 2024.

وفيما يتعلق بتهيئة الملعب البلدي بحي 18 جانفي بكلفة 334 أد، فقد سجلت الأشغال تقدما بنسبة 25% غير أن الأشغال تتطلب إعتمادات إضافية بمبلغ قدره 100 أد كملحق صفقة.