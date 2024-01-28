بطولة أستراليا المفتوحة - سينر يحرز اللقب على حساب مدفيديف

أحرز الإيطالي يانيك سينر اليوم الأحد لقب بطولة أستراليا للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى إثر فوزه على الروسي دانييل مدفيديف 3-2 على ملعب رود ليفر في المباراة النهائية.

وقلب الإيطالي سينر، المصنف رابعا عالميا، تأخره بمجموعتين إلى فوز، ليهزم مدفيديف المصنف الثالث عالميا، بنتيجة 3-6 و3-6 و6-4 و6-4 و6-3 .

وبعد خسارته أول مجموعتين 3-6 و3-6، ردّ سينر الذي كان قد أطاح بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالميا، من الدور نصف النهائي، بقوة في لقاء دام ثلاث ساعات و44 دقيقة، وهيمن على المجموعات الثلاث الأخيرة.





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وأصبح سينر أول بطل لأستراليا منذ عقد من الزمن غير الثلاثي نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال وروجر فيدرر في أول مباراة على لقب الرجال على ملعب رود ليفر منذ عام 2005 ولم يشارك فيها أي من "الثلاثة الكبار".

وهيمن الإيطالي سينر على البطولة في طريقه للنهائي بفوز ساحق على حامل اللقب ديوكوفيتش في نصف النهائي لينهي العهد الطويل للاعب الصربي.

ودخل ميدفيديف المصنف الثالث المباراة كأول لاعب منذ بيت سامبراس قبل حوالي ثلاثة عقود يصل للنهائي بعد عدة انتفاضات من تأخره بمجموعتين وبدأ سريعا ليحسم المجموعة الأولى بسهولة بكسر إرسال منافسه مرتين.

وكانت هذه المرة الثالثة والرابعة فقط التي يخسر فيها سينر المتألق إرساله في البطولة وبدا اللاعب (22 عاما) منزعجا من المسار المسطح لتسديدات منافسه في بداية المباراة.

وكانت الخسارة الوحيدة السابقة لميدفيديف في 51 مباراة في البطولات الأربع الكبرى على الملاعب الصلبة بعد فوزه بالمجموعة الأولى في ملبورن بارك في مواجهة نادال على لقب 2022 وسرعان ما وضع اللاعب الروسي (27 عاما) والملقب بالأخطبوط أحد مخالبه على الكأس.