مباراة ودية - النادي الافريقي يتعادل سلبا مع قوافل قفصة

تعادل النادي الافريقي سلبا مع القوافل الرياضية بقفصة في المباراة الودية التي دارت اليوم الاحد بملعب الشاذلي زويتن في اطار الاستعداد لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويواجه ابناء المدرب الجديد الفرنسي جان ميشال كافالي في الجولة الافتتاحية من المرحلة الثانية التي ستنطق يوم 17 فيفري النادي الصفاقسي ضمن مجموعة التتويج.



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