ملتقى الادب الجهوي بقبلي بعنوان "لم الشمل" تظاهرة ادبية تجمع بين كتاب الجهة وتعرف باحدث اصداراتهم

نظم اتحاد الكتاب التونسيين بقبلي بالشراكة مع المكتبة الجهوية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية صباح اليوم الأحد ملتقى الادب الجهوي تحت عنوان "لم الشمل" الذي خصص لتقديم الاصدرات والكتب الجديدة وتكريم مجموعة من الكتاب والادباء والشعراء.





واوضح رئيس منتدى ملتقى الادب الجهوي الدكتور سامي الشايب في تصريح ل(وات) ان القائمين على تنظيم ملتقى الأدب الجهوي الذي احتضنته المكتبة الجهوية بقبلي، حاولوا جعل هذه التظاهرة حدثا جامعا لاغلب الكتاب الموجودين بالجهة تكريسا للشعار الذي تحمله "لم الشمل" مما يزيد في التعارف والتقارب بينهم علاوة على تقديم اهم الاصدارات الجديدة، على غرار رواية مرجانة للدكتور نصر بلحاج الطيب وكتاب الغزل في الشعر الاندلسي للدكتور على بوبكر.



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كما مثل هذا الملتقى فرصة لتقديم الكاتبة كلثوم عياشية المتحصلة على العديد من الجوائز الوطنية وتكريم الشاعرة سعاد الشايب والشاعر عادل العلوي وقيدوم اتحاد الكتاب التونسيين بجهة قبلي عبد الحميد المنتصر والشاعر محمد مبروك بالاضافة الى تقديم بعض الكتب الجديدة ومنها كتاب شخصيات من القلعة لعادل موسى وكتاب فسيفساء جنوبية لمحمد بن ابراهيم وكتاب سجل اصفر للاستاذ عمارة عمارة.

واضاف سامي الشايب ان هذا الملتقى يتنزل في اطار سلسلة من الملتقيات الدورية التي ينظمها فرع اتحاد الكتاب التونسيين بقبلي للتعريف بالادباء واصداراتهم والالتقاء بمجموعة من النقاد للتحاور حول هذه الاصدارات وابراز مؤثراتها الادبية والفكرية.

ويستعد اتحاد الكتاب التونسيين لتنظيم لقاءين اخرين الاول حول الشاعر ادم فتحي والثاني حول الاديب مصطفى الفارسي بحضور عدد من النقاد والادباء من مختلف مناطق الجهة، وفق ذات المصدر.