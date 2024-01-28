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حركة تونس الأمام تعقد مؤتمرها الأول أيام 09 و10 و11 فيفري

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 16:55 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت حركة تونس الى الأمام (يسار) عن عقد المؤتمر الأول للحزب أيام 09 و10 و11 فيفري 2024 ، مشيرة إلى أن باب الترشّح ، سيفتح طبقا للنّظام الداخلي بداية من يوم الخميس القادم 25 جانفي ويغلق يوم الثلاثاء 06 فيفري .
وبينت في بيان صدر عنها مؤخرا ، أن المترشح يجب أن يكون عضوا بهيكل من هياكل الحركة (مجلس مركزي او مجلس امانة او لجنة من اللجان المنصوص عليها في النظام الداخلي او دائرة جهوية او دائرة محلية )
تجدر الاشارة الى أن الحركة تأسست سنة 2018 ، ويتزعمها عبيد البريكي، عضو المكتب التنفيذي الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الوظيفة العمومية في حكومة يوسف الشاهد من أوت 2016 إلى فيفري 2017 .

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